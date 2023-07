Inizia oggi la stagione del Como 1907 2023-2024. Nel pomeriggio il raduno della squadra al centro sportivo di Mozzate. Rosa, ovviamente, ancora incompleta, con i giocatori confermati della scorsa stagione agli ordini di mister Moreno Longo, in attesa dei rinforzi dal mercato. Azzurri al lavoro fino a metà della settimana prossima, con l’amichevole allo stadio Sinigaglia contro gli inglesi del Gillingham, fissata per mercoledì 12 luglio alle 13. Poi la partenza per il ritiro di Bormio.

Prima, l’11 luglio, a Villa Olmo, la presentazione del calendario della nuova stagione da parte della Lega B. Attualmente rimangono in bilico le posizioni di Reggina e Lecco, con la domanda di iscrizione al prossimo torneo che rimane in bilico. Brescia e Perugia, retrocesse sul campo, attendono notizie.

Il via della stagione 2023-2024 sarà sabato 19 agosto, la conclusione venerdì 10 maggio 2024. Il calendario sarà asimmetrico, con le partite del girone di ritorno che non seguiranno lo stesso ordine di quelle di andata. Non si giocherà durante le soste per le Nazionali ed è stato confermato il boxing day del 26 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 27 dicembre al 12 gennaio, con la prima giornata di ritorno stabilita il 13 gennaio. I turni infrasettimanali saranno martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio e mercoledì 1° maggio oltre a Pasquetta (lunedì 1° aprile 2024).