Compendio immobiliare in via Lissi e via Varesina, via libera del comune di Como al bando di gara per affidare in concessione gli spazi.

Nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge che “le attività ammesse sono finalizzate all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio sanitari, educativi, culturali ed aggregativi oltre che attività professionali e commerciali nel campo medico, fisioterapico, riabilitativo e farmaceutico”.

Il compendio è diviso in 9 lotti, di cui 8 da affidare in concessione con gli spazi di distribuzione dei diversi ambiti e servizi comuni. Le concessioni avranno durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza contrattuale potranno essere rinnovate per ulteriori 6 (sei) anni. Infine per il lotto 2 del compendio sono necessari interventi di manutenzione straordinaria per una somma pari a 160mila euro.

Le domande per partecipare alla gara per il servizio di gestione dovranno essere inoltrate al Comune entro le 12 del 4 settembre.