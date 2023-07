Un uomo picchiato e lasciato in una pozza di sangue è stato trovato questa mattina da alcuni passanti a Turate in via Como poco prima delle 8 sul prato nei pressi di una zona boschiva vicino all’ingresso dell’autostrada A9. Si tratta di un 21enne di origini nordafricane. Da quanto emerge non aveva documenti con sé e quindi non è ancora stato identificato. I soccorritori una volta sul posto lo hanno trovato in gravi condizioni. Sembra che, oltre al brutale pestaggio, sia stato ferito anche con un’arma da taglio. E’ stato portato in codice rosso, quindi massima gravità, all’ospedale Sant’Anna di San fermo della Battaglia.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Turate (Compagnia di Cantù), del nucleo operativo e radiomobile e del nucleo investigativo di Como che stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo e indagano per ricostruire i fatti. Potrebbe trattarsi, vista la vicinanza con un’area boschiva già nota per episodi di spaccio, di un regolamento di conti. Ma – come detto – le indagini sono in corso.