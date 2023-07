La polizia di frontiera di Como Ponte Chiasso ha denunciato in stato di libertà un giovane richiedente asilo in Svizzera, per furto su un’autovettura, ai danni di un cittadino italiano residente oltreconfine. Quest’ultimo il 4 luglio scorso si era presentato negli uffici della polizia di frontiera dicendo di essere stato vittima di un furto dall’auto parcheggiata in via Bellinzona. Dalla vettura erano stati portati via documenti, carte di credito e altri oggetti personali.

Alcuni sms di alert sullo smartphone gli avevano, inoltre, segnalato tre tentativi di utilizzo delle carte di pagamento. Gli agenti sono riusciti a risalire a un cittadino algerino intento a utilizzare le carte per effettuare acquisti in un’attività commerciale del centro di Como; solo uno dei tentativi è andato a buon fine. Rintracciato e ritrovata parte della refurtiva (riconsegnata poi alla vittima). L’algerino – irregolare in Italia – è stato denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Oltre che per inottemperanza all’ordine del questore di Cagliari a lasciare il territorio italiano. Fondamentale per l’attività d’indagine è stata l’attivazione da parte del denunciante del servizio di sms alert delle movimentazioni bancarie.