Erano stati già notati nei giorni scorsi, a Como. Le loro auto non passano inosservate: una Land Rover completamente nera e una supercar, una Lamborghini bianca.

Auto sulla quale, stando alle segnalazioni, avrebbero anche compiuto qualche manovra azzardata.

Stamattina hanno posteggiato le due auto in via Boldoni: un cittadino ha fatto loro notare che le auto non potevano sostare lì. Loro, i tre giovani tra i 25 e i 26 anni, hanno iniziato a insultare l’uomo, che ha quindi chiamato la polizia.

I tre non si sono calmati nemmeno all’arrivo degli agenti. Anzi. Hanno insultato i poliziotti e hanno cercato di opporsi all’identificazione.

Uno dei tre. Un 26enne del Burkina Faso residente in Emilia Romagna, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: è l’uomo che, in queste immagini, si sente urlare contro i poliziotti. Verrà processato per direttissima nelle prossime ore.

Gli altri due sono stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Sono un 26enne del Senegal residente in Spagna e un 25enne italiano residente a Londra.

Nessuno dei tre aveva i documenti, quindi i poliziotti stanno verificando le generalità fornite.

Non solo: gli agenti stanno anche effettuando approfondimenti sulle due auto – il suv nero e la supercar bianca – utilizzate dai tre.