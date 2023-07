Un marocchino classe 1988, irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia a Como per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato della volante.

Intorno alle 16.50 di ieri è arrivata alla centrale operativa della questura la segnalazione di un uomo ubriaco e molesto nel centro diurno della Caritas di via Giovio. Arrivati sul posto, quando gli agenti hanno chiesto all’uomo di seguirli in questura, il 35enne si è rifiutato e ha cercato di allontanarsi. Secondo quanto ricostruito, i poliziotti avrebbero cercato di convincerlo a fermarsi, ma sono poi stati costretti ad ammanettarlo. L’uomo avrebbe tirato una testata al lunotto posteriore dell’auto della polizia, danneggiandolo ed è stato necessario bloccarlo anche alle gambe con delle fascette di sicurezza. Allertato il 118, il 35enne si sarebbe rifiutato di farsi portare in ospedale.

Giunto in questura, è stato identificato. Arrivato in Italia nel 2012 con un permesso di soggiorno scaduto nel 2021, da allora l’uomo risulta irregolare e già noto alla giustizia per una serie di reati commessi negli ultimi tre anni. Gli agenti lo hanno dunque arrestato. Questa mattina il rito direttissimo.