Una lite in auto tra una donna e un uomo in via per Alzate a Cantù poco dopo le 9.30 ha richiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri. In base a quanto ricostruito i due, che pare si frequentassero, hanno discusso. La donna – 31enne – ha aggredito l’uomo 56enne provocandogli una ferita poi medicata in pronto soccorso (dimesso con 7 giorni di prognosi). Infine ha estratto un coltello da cucina e ha bucato due gomme dell’auto mentre a calci ha sfondato il parabrezza. Entrambi portati all’ospedale Sant’Anna per le cure mediche del caso.