Il derby del ghiaccio prosegue e Varese rilancia. Al centro il nuovo centro federale regionale per cui la Lombardia è destinataria di importanti fondi del Pnrr (25 milioni di euro). Avversari in questa partita sono i comuni di Como e – appunto – Varese. Le notevoli risorse se arrivassero a Como andrebbero a riqualificare un’area che da tempo versa nel degrado: la piana di Muggiò con un maxi impianto da 5mila posti. Ma anche la città giardino ha ambizioni obiettivi. L’ultimja parola spetta alla Regione. Como – ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese – ha mantenuto continui rapporti con gli uffici regionali e sta lavorando senza sosta al progetto per farsi trovare pronta”. Ma da Varese è partita ieri una lettera destinata al governatore Attilio Fontana sottoscritta da Comune, Provincia e Camera di Commercio. Soltanto pochi giorni fa dal territorio varesino era arrivato un sostegno trasversale da parte di forze politiche, enti e istituzioni.

La lettera inviata al governatore Fontana

Di seguito il testo della missiva.

“Come è noto, dal 2016 Camera di Commercio ha avviato il progetto Varese Sport Commission, volto alla valorizzazione del territorio in una logica turistico-sportiva, mettendo a frutto la rilevante vocazione della nostra provincia in tale ambito.

Nel solco di questa iniziativa, Comune, Provincia e Camera di Commercio di Varese in una proficua sinergia hanno avviato nel 2022 un progetto di marketing turistico per cogliere le opportunità che il grande evento Milano Cortina 2026 può offrire al territorio. Una provincia che, con le sue strutture ricettive e sportive, a partire dal rinnovato Palaghiaccio, può ben candidarsi ad avere un ruolo di supporto a quelle località che ospiteranno le gare olimpiche.

Proprio questa nuova sinergia rappresentata da Varese Sport Commission in relazione a Milano Cortina 2026 è portatrice di una visione unitaria e fortemente condivisa per fare del nostro territorio la sede di quel nuovo Centro Federale che la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio dovrà realizzare in Lombardia e per la cui localizzazione la scelta è rimessa alla Regione da Lei rappresentata.

La convergenza verso questo obiettivo delle nostre istituzioni come pure delle società sportive rappresenta la migliore premessa perché il territorio varesino possa accogliere il sopracitato Centro Federale del Ghiaccio, mettendo a disposizione progettualità e contesti fin d’ora ben definiti, facendone una realtà di successo a beneficio dell’intero movimento sportivo italiano.

Nella certezza che Lei vorrà accogliere questa nostra istanza, restiamo a disposizione per ogni utile confronto e avviare un tavolo di lavoro progettuale che coinvolga i diversi attori interessati”.

A firmare il documento il sindaco Davide Galimberti, il presidente della Provincia Marco Magrini e il presidente della camera di commercio Giuseppe Mauro Vitiello.