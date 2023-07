L’Associazione Per Como Pulita, che da tempo si impegna per preservare il decoro della città, ha annunciato nei giorni scorsi la volontà di sospendere tutte le pulizie a terra in centro e nei quartieri periferici, così come le pulizie già programmate con le scuole e altre associazioni cittadine e del territorio.

La decisione arriva dopo diverse segnalazioni dell’associazione in merito al mancato intervento da parte delle autorità preposte di fronte a numerosi atti di vandalismo in città.

Il consigliere comunale del Partito Democratico di Como, Eleonora Galli, ha espresso così il sostegno all’associazione: “Siamo estremamente dispiaciuti del fatto che una realtà importante della nostra città come Per Como Pulita sia stata costretta ad arrendersi e a cessare temporaneamente le proprie attività. Spiace molto pensare che chi si prodiga da anni per il bene di Como abbia dovuto dare forfait, a causa della crescente inciviltà, ma anche e soprattutto per la condizione di solitudine in cui l’associazione è stata lasciata dalle istituzioni. Il sindaco ascolti e aiuti i volontari, a cui, tutti noi, dovremmo solo dire grazie”.