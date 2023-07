Visita a Como e provincia oggi per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina ha partecipato in Prefettura alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Presenti i prefetti di Como Andrea Polichetti e di Varese Salvatore Pasquariello, il questore di Como Leonardo Biagioli, il Sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e il sindaco della città Alessandro Rapinese. Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un protocollo di collaborazione per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle zone boschive a cavallo tra le province di Como e Varese.

Numerosi gli episodi di microcriminalità registrati nel capoluogo nell’ultimo periodo, anche a danno dei tanti turisti presenti in città. Obiettivo è rinforzare l’organico delle forze dell’ordine e intensificare i controlli per contrastare il fenomeno. “Nel 2023 tra immissioni già avvenute e quelle che sono programmate entro la fine dell’anno – ha detto il ministro – parliamo di 30-40 unità di personale in più per le forze di polizia”.