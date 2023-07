Resta in carcere il 39enne di Como accusato di tentato omicidio. Avrebbe colpito con almeno quattro coltellate il coinquilino, un uomo di 57 anni, ferendolo gravemente. L’aggressione nella notte tra sabato e domenica in via San Bernardino da Siena.

Questa mattina, il 39enne, difeso dall’avvocato Silvia Fumagalli, è stato interrogato nel carcere del Bassone dal giudice delle indagini preliminari Massimo Mercaldo. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è rimasto in silenzio davanti al giudice. Confermata la custodia cautelare in carcere. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe rose. Il 39enne non ha saputo spiegare le motivazioni dell’aggressione al 57enne, colpito mentre dormiva sul divano di casa.