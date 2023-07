Guasto a un treno e passeggeri bloccati per mezz’ora sul convoglio fermo fuori dalla stazione di Como Borghi. Un problema che ha causato a catena ulteriori disagi ai pendolari. Disagi anche alla stazione di Erba, in questo caso per un treno soppresso perché un problema con un passeggero ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Proteste sui social dei viaggiatori esasperati.

L’ennesima mattinata di caos per i viaggiatori comaschi è iniziata alle 6.35. Il treno partito da Como Lago e diretto a Milano Cadorna è rimasto bloccato subito dopo essere transitato dalla stazione di Como Borghi per un guasto. Il personale ha provato senza successo a risolvere il problema. Il convoglio è stato quindi riportato a Como Lago e soppresso. I viaggiatori sono rimasti bloccati sui vagoni, senza poter scendere fino a quando il convoglio non è stato riportato a Como Lago. Hanno poi potuto prendere il treno successivo, previsto alle 7.16 e partito con oltre 15 minuti di ritardo. Problemi anche per i treni in partenza da Milano Cadorna e diretti a Como. Uno è stato cancellato e i successivi hanno accumulato ritardi.

Mattinata di disagi anche sulla linea Milano Cadorna Erba. Un treno è stato fermato a Seveso per un intervento delle forze dell’ordine e poi cancellato. Ritardo per i convogli successivi. Le partenze previste dalla stazione di Erba sono state dirottate su quella di Mariano Comense, con ulteriori disagi per i viaggiatori.

“ostaggio fuori da Como Borghi – si legge in uno dei messaggi di protesta pubblicati sui social dai viaggiatori – Quando e se mi liberano torno a casa e prendo l’auto. Vergogna”.