A Cernobbio Il forum di Sbilanciamoci, alternativo all’Ambrosetti, diventa un caso politico nazionale. Il Comune di Cernobbio non ha concesso alla rete di enti e organizzazioni della società civile gli spazi chiesti per la manifestazione. Il caso è stato sollevato dal senatore Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto. Il senatore ha chiesto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di intervenire per permettere lo svolgimento del forum.

Il ministro Piantedosi ha risposto in Senato, spiegando che la questura non ha vietato la manifestazione. “Il divieto per l’utilizzo della sala, diversa da quella usata lo scorso anno, è stato dato dal Comune per motivi legati alla necessità di garantire il corretto svolgimento dell’Ambrosetti – ha spiegato – Il sindaco di Cernobbio ha dato disponibilità all’associazione a trovare una sede alternativa”.