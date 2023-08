Come ci si aspettava, puntuali il giorno dopo la festa nazionale in Svizzera e la conseguente chiusura della dogana commerciale, arrivano le lunghe code dei tir sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso in attesa di compiere le operazioni doganali e varcare il confine. Code che provocano inevitabili disagi agli automobilisti che utilizzano l’autostrada per recarsi a Como. Lunghi incolonnamenti e rallentamenti risultano a partire da Lomazzo, con tempi di percorrenza raddoppiati rispetto all’ordinario. Il sito di Autostrade per l’Italia in mattinata segnalava code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera per operazioni doganali. Nei giorni scorsi, la società Autostrade aveva annunciato, per agevolare gli spostamenti attesi verso la Svizzera dopo la festività di Pentecoste, una deviazione di carreggiata per dividere il percorso delle automobili da quello dei mezzi pesanti. A questa, si sono aggiunte le chiusure programmate di alcuni svincoli. Sempre sul sito, viene segnalata infatti l’entrata chiusa di Lomazzo nord verso Como fino alle 13 di oggi e si consiglia l’entrata a Como centro. Stesso avviso per l’entrata di Fino Mornasco, chiusa in entrambe le direzioni fino alle 13. Chiuso al traffico anche il bivio A9 con la Tangenziale di Como provenendo da Lainate verso Villa Guardia per lavori. Uscita consigliata, quella di Lomazzo Nord.

I disagi sull’autostrada A9 si sono riversati anche sulla viabilità ordinaria, provocando rallentamenti in direzione Como a partire da Fino Mornasco.

Una situazione che si è protratta dall’orario di punta dei lavoratori fino alla tarda mattina.