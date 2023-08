Sulla decisione del governo di rimodulare i finanziamenti del Pnrr destinati ai Comuni interviene il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo. “Che ricadute avrà, in Lombardia e in provincia di Como, la scure del governo Meloni che ha tagliato sedici miliardi di progetti Pnrr? – chiede Orsenigo – Da Fontana e dai suoi assessori non sentiamo repliche di fronte a questa prova di incapacità del governo. Come Pd abbiamo presentato un’interrogazione con cui chiediamo chiarezza: ne va dello sviluppo dei territori lombardi”.

“Sappiamo che 1,7 miliardi erano destinati alla Lombardia. – continua il consigliere dem – Di questi, 24,5 milioni erano dedicati alla prevenzione del dissesto idrogeologico; una problematica che sul Lago di Como ha avuto e ha tuttora un impatto enorme che coinvolge numerosi Comuni da vicino. Ci saranno conseguenze per i progetti partiti o in partenza nella nostra provincia? – chiede Orsenigo – Dal presidente Fontana vogliamo sapere quali sono le opere che interessano la Lombardia stralciate dal governo, che lui e la sua maggioranza di destra sostengono, e come intendono intervenire”.