Controlli dei carabinieri nelle attività commerciali. Due denunce e 30mila euro di multe.

Gli uomini della compagnia di Cantù, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como e del N.A.S. di Milano hanno svolto le verifiche in due attività per un totale di 10 dipendenti.



I carabinieri di Cermenate a conclusione degli accertamenti finalizzati alla verifica della regolarità del personale impiegato e al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, hanno denunciato un 59enne, legale rappresentante di una società che gestisce un impianto sportivo, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e carenze strutturali, con la successiva segnalazione all’A.T.S. di Como.

Nell’ambito degli stessi controlli denunciato anche un 41enne, titolare di un bar, sempre per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa formazione dei lavoratori, mancata informazione in materia di sicurezza e rischi sul posto di lavoro.

Nel complesso – come detto – controllate due attività commerciali e 10 dipendenti ed emesse sanzioni per circa 30.000 euro. Sospesa un’attività proprio per gravi violazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro. I controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo.