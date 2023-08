Da sabato 19 agosto aprirà al pubblico, al Museo del Paesaggio del Lago di Como, la mostra collettiva “Artisti inglesi al Lago di Como”, frutto di un progetto promosso dalla Chiesa Internazionale dell’Ascensione a Cadenabbia con la collaborazione di un gruppo di importanti artisti britannici, in parte membri della Royal Academy of Arts. L’obiettivo è raccogliere fondi per il restauro della chiesa.

L’iniziativa nasce da un’idea di Tim Guinness, finanziere londinese particolarmente affezionato al Lario e alla Chiesa dell’Ascensione, e ha preso avvio con un soggiorno degli artisti sul Lago di Como a fine aprile 2023, nel corso del quale hanno potuto trarre ispirazione per i propri lavori.

I quattro giorni di permanenza sul lago, iniziati proprio al Museo del Paesaggio con una conferenza dell’illustre storico dell’arte britannico Sir Charles Saumarez Smith, hanno permesso agli artisti di scoprire l’incantevole paesaggio del centro lago e il ricco patrimonio culturale di questo territorio.

La mostra, allestita al piano terra di Villa Mainona, consentirà di ammirare alcune delle opere realizzate dagli artisti, ripercorrendo il processo di realizzazione attraverso fotografie, schizzi e disegni preparatori, e di conoscere la storia della chiesa anglicana di Cadenabbia.

La Chiesa dell’Ascensione fu costruita nel 1891 ed è l’unica opera realizzata su progetto dell’architetto Giuseppe Brentano, originario di Griante. L’edificio, situato in prossimità del pontile del traghetto di Cadenabbia, è in stile neoromanico e conserva un interno riccamente decorato. È mantenuto da una piccola ma attiva comunità per offrire funzioni religiose in lingua inglese ai numerosi visitatori internazionali del lago e viene utilizzato anche per matrimoni e concerti.

Una volta conclusa la mostra al Museo del Paesaggio le opere realizzate dagli artisti inglesi saranno esposte dal 13 al 17 novembre 2023 presso Gurr Johns International a Londra dove saranno vendute per raccogliere fondi da destinare ai lavori di restauro della chiesa.

La mostra, compresa nel biglietto di ingresso del museo, sarà visitabile dal 19 agosto al 16 settembre 2023, dal giovedì alla domenica negli orari di apertura: 10.00-12, 14-18. Per informazioni: Museo del Paesaggio del Lago di Como, via Regina 22, Località Tremezzo, Tremezzina. Telefono 0344.533023; indirizzo email museodelpaesaggio@comune.tremezzina.co.it.