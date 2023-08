Fermati in strada per una mancata precedenza, sull’auto trovati droga e contanti. La polizia di Stato di Como ha arrestato ieri un uomo di origini tunisine e denunciato la sua compagna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Appena fermata la vettura gli agenti hanno sentito un forte odore provenire dall’auto. Trovate in tutto 12 dosi di cocaina (12 grammi in totale), un sacchetto con 11 grammi di hashish e 460 euro in contanti, in banconote di diverso taglio. La perquisizione estesa poi all’abitazione dei due ha permesso di scoprire ulteriori 728 grammi di hashish e 55 di cocaina. Oltre a materiale per il confezionamento della droga e ad altri soldi (2.750 euro).

L’uomo, 20enne, è stato trasferito al carcere del Bassone di Como, denunciata a piede libero la compagna.