Nei primi giorni di agosto aveva rubato una bicicletta elettrica del valore di circa 2mila euro. I carabinieri di Appiano Gentile sono riusciti a identificarlo. Le telecamere di sorveglianza lo avevano ripreso durante il furto. Due militari fuori servizio mentre si trovavano in un centro commerciale con le famiglie hanno riconosciuto la bicicletta e l’uomo. Lo hanno fermato e accompagnato in caserma. La bici è stata riconsegnata alla proprietaria. Per il 23enne, già noto alle forze dell’ordine, è scattata la denuncia per furto aggravato.

Mentre in un’altra operazione i militari di Mariano Comense hanno denunciato per furto un 20enne, anch’egli già noto alla giustizia, fermato dal personale addetto alla sicurezza di un centro commerciale dopo aver varcato le casse, con uno zaino con all’interno 7 bottiglie di superalcolici per un valore di circa 140 euro.