Litiga con la moglie, la spinge per le scale poi aggredisce un passante che tenta di soccorrere la donna. Il tutto avviene con due bambine piccole in casa.

Il violento episodio risale alla notte appena trascorsa a Blevio. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Como e i colleghi della stazione di Pognana Lario sono intervenuti in via Caronti intorno alle 23,30.

In base a quanto è stato possibile ricostruire tra i coniugi – lui, cuoco 40enne di origini peruviane, lei 28enne di nazionalità filippina – è scoppiato un brusco litigio forse dopo qualche bicchiere di troppo. Difficile al momento definire i motivi con certezza, non si esclude la gelosia.

Durante la discussione la donna è stata spinta giù dalle scale (riportando ferite guaribili in 7 giorni secondo i medici). Un passante ha sentito le grida provenire dall’edificio ed è intervenuto. A sua volta è stato aggredito con un coltello da cucina che il marito 40enne brandiva nel tentativo di non farlo avvicinare. Il passante – un 25enne di Lurate Caccivio – ha riportato ferite lievi ad un braccio (anche per lui la prognosi è di 7 giorni).

All’arrivo dei carabinieri l’uomo, che era in casa con le figlie di 1 e 7 anni apparentemente tranquillo, ha subito aperto la porta, salvo però dare in escandescenze quando ha capito che avrebbe dovuto seguirli. A quel punto non brandiva più il coltello ma ha opposto resistenza. Dimenandosi ha ferito lievemente anche i due militari del Radiomobile.

Il 40enne è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e del 25enne intervenuto per soccorrerla e per resistenza a pubblico ufficiale.