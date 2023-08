Incidente questa mattina intorno alle 11.20 in piazza Verdi a Como. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 43 anni alla guida di un monopattino elettrico, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto. In base alle prime informazioni, non sarebbero coinvolti altri veicoli.

I soccorritori del 118 sono stati allertati in codice rosso, che indica la massima gravità. Sul posto un’ambulanza della Croce rossa e un’automedica. L’uomo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Sono intervenuti anche gli agenti della questura di Como per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

