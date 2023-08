Un italiano di 38 anni nato a Palermo ma residente a Como è stato arrestato dalla polizia del capoluogo nella serata di ieri per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza, violando così una delle prescrizioni della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui era stato sottoposto nella mattinata.

Secondo quanto ricostruito, verso le 20.45 di ieri una pattuglia delle Volanti è stata inviata in via Belvedere, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che si era introdotto all’interno di un’auto e una volta sorpreso dal proprietario si era allontanato velocemente. Grazie alla descrizione fornita dal proprietario della vettura e dopo una ricerca nelle vie limitrofe, gli agenti hanno trovato l’uomo e lo hanno fermato per un controllo. Visibilmente ubriaco, il 38enne avrebbe iniziato a tirare calci e pugni ai poliziotti. Quindi, gli agenti lo hanno portato in questura, dove però è continuato il suo comportamento aggressivo. Dunque il 38, già noto alla giustizia, è stato arrestato.