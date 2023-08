Incidente stradale a Colverde. Un’auto – per cause ancora da chiarire – è uscita di strada ribaltandosi. L’incidente è avvenuto nella notte di domenica in via Raimondi. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due giovani. Si tratta di un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 24.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Como per la messa in sicurezza del mezzo e per la rimozione della pianta che è stata divelta a causa dell’impatto. Presenti anche i soccorsi e i carabinieri di Olgiate per i rilievi del caso.