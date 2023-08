Surclassati dal Venezia sotto ogni punto di vista. Una gara che poteva terminare anche con un punteggio ben più largo. Una squadra che ha subìto gli avversari e che ha combinato ben poco. Una “prima” assolutamente dimenticabile per il Como, che all’esordio stagionale in serie B ha perso con un secco 3-0.

I padroni di casa – allenati dal comasco Paolo Vanoli – fin dall’inizio hanno manifestato la loro superiorità. Non casuale il vantaggio del Venezia al 19′ con Nicholas Pierini, che poi ha raddoppiato al 32′. Terza rete di Joel Pohjanpalo al 54′.

Un Como praticamente inesistente, con Moreno Longo già finito nel mirino dei tifosi per l’atteggiamento della sua squadra. Un inizio di campionato poco confortante, con i lariani già sotto esame fin dal prossimo incontro: sabato prossimo l’esordio interno al Sinigaglia contro la Reggiana di Alessandro Nesta, pure sconfitta (ma soltanto per 1-0) in trasferta a Cittadella.

Il punto in serie B

Nel primo turno, oltre a quelle di Venezia e Cittadella sono giunte anche le affermazioni del Cosenza (3-0 con l’Ascoli), della Sampdoria (2-1 in trasferta a Terni) e Parma (2-0 con la neopromossa FeralpiSalò). Sono terminate in parità Bari-Palermo (0-0), Cremonese-Catanzaro (0-0), SudTirol-Spezia (3-3). In attesa delle decisioni del Consiglio di Stato non sono state disputate Pisa-Lecco e la gara del Modena contro “X” (da vedere se sarà riammessa la Reggina o se sarà ripescato il Brescia).

Il prossimo turno

Venerdì 25 agosto. Sampdoria-Pisa (ore 20.30)

Sabato 26 agosto. Venezia-Cosenza (ore 18), Como-Reggiana, Cremonese-Bari, FeralpiSalò-SudTirol, Modena-Ascoli, Parma-Cittadella (ore 20.30)

Domenica 27 agosto. Catanzaro-Ternana (ore 20.30)

Posticipate. Lecco-Spezia, Palermo-X