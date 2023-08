Il maltempo continua a flagellare la Lombardia. È destinata a durare fino a questa sera la perturbazione che ha spinto la Protezione civile a emanare una allerta rossa – elevata criticità – in molte zone della regione per rischio idrogeologico. Allerta arancione – media criticità – per temporali forti e rischio idraulico e infine gialla – bassa criticità – per vento forte.

Le abbondanti precipitazioni hanno colpito anche la provincia di Como: La situazione più grave si è registrata a Blevio dove si sono verificate frane e allagamenti. I violenti temporali sono stati intensi soprattutto durante l’arco della mattinata per poi attenuarsi nel resto della giornata.

Per domani intanto – come si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile di Regione Lombardia – sono attese nuove precipitazione da deboli a moderate sui settori orientali, Appennino e bassa pianura occidentale nelle prime 12 ore, mentre nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci o temporali di debole o moderata intensità sui settori orientali. Sono previsti venti nella notte ancora da moderati a forti sul Nordovest ed alta pianura occidentale e sulle Alpi in quota.

Il Centro funzionale della protezione civile rivaluterà̀ nella mattinata di domani i nuovi scenari per l’aggiornamento dei codici di allerta.