Innovazione e digitalizzazione in Lombardia, incontro tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione, Alessio Butti e il presidente della Regione Attilio Fontana. “Abbiamo riscontrato convergenza di vedute e volontà di collaborazione nell’interesse dei cittadini e delle piccole e medie imprese – dichiara Butti – Il coinvolgimento dei territori è il presupposto per l’avanzamento dei piani e la realizzazione delle misure previste dal Pnrr”.

“La Regione ha ricevuto già 3 milioni di euro per l’implementazione dei servizi pagoPA, per l’adozione di identità digitale spid e carta d’identità elettronica, per la diffusione dell’app IO e per l’adozione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati – spiega Butti – I Comuni lombardi hanno presentato candidature per le misure a loro dedicate dal Dipartimento per la trasformazione digitale, con una adesione del 98%, e un totale di finanziamenti di oltre 347 milioni di euro. A queste risorse si aggiungono i fondi a scuole, Ats e Asst, per l’attivazione dei punti Digitale Facile, per il fascicolo sanitario elettronico e per la sperimentazione dei servizi di mobilità innovativa”.

“Il nostro impegno è massimo nell’intercettare le esigenze di innovazione dei territori e nell’offrire loro il supporto necessario, poiché le sfide legate alla digitalizzazione potranno essere raggiunte solo attraverso la piena collaborazione di tutto il sistema Paese”, conclude Alessio Butti.