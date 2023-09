Un bambino di 6 anni e la mamma sono stati investiti da un’auto nel pomeriggio di oggi a Pusiano, in via Zoli. Grande paura per il piccolo, le cui condizioni inizialmente sono apparse molto gravi. Sono intervenute l’automedica e le ambulanze ed è stato chiesto l’invio anche dell’elisoccorso del 118. Fortunatamente le condizioni del piccolo non sarebbero critiche. E’ stato comunque trasportato a bordo del velivolo all’ospedale di Bergamo.

Ferite non gravi per la mamma, mentre sarebbe rimasto illeso un altro figlio della donna. Accertamenti dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.