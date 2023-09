Como in trasferta contro lo Spezia domani alle 18.30 per la quarta giornata del campionato di serie B. Si gioca a Cesena per l’indisponibilità dello stadio Picco. Arbitra Daniele Perenzoni di Rovereto.

Mister Moreno Longo non potrà contare su Alberto Cerri e Oliver Abildgaard. I due calciatori, che ieri in allenamento hanno avuto uno scontro di gioco nel quale hanno picchiato la testa, non sono stati convocati e salteranno la partita.

Dopo lo scontro, Cerri e Abildgaard sono stati trasportati all’ospedale di Saronno per accertamenti. “Gli esami strumentali hanno dato in entrambi casi esito negativo e i due giocatori sono stati dimessi nel pomeriggio”, ha fatto sapere già ieri la società. I due calciatori però non possono ancora tornare in campo e oggi la decisione è stata dunque di non convocarli. Assenti anche Alex Blanco, Paolo Faragò e il giovane Diego Ronco.

I lariani sono reduci dal pareggio al Sinigaglia contro la Reggiana e devono ancora recuperare la sfida contro il Lecco prevista nella terza giornata. Nonostante la forte delusione per il 2-2 in casa, il mister in conferenza stampa ha invitato a guardare avanti.

Lo Spezia per Moreno Longo è una delle squadre più quotate del campionato.