Privato e pubblico insieme per la cura del verde di Como.

Il Comune ha pubblicato un avviso per selezionare sponsor che sostengano attività e iniziative legate alla manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde.

L’avviso ha carattere esplorativo ed è aperto senza scadenza e non è vincolante per l’amministrazione.

Possono presentare offerta soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini) anche in forma associata.

Il Settore Ambiente Parchi e Giardini cerca, nello specifico, soggetti disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di cura di una o più aree verdi pubbliche appartenenti a diverse tipologie – parco, giardino, aiuola, rotonda, parterre alberato, spartitraffico, area gioco, area cani, fioriere – per svolgere uno specifico intervento di riqualificazione e/o di manutenzione.

Rientrano anche fornitura e posa di arredi urbani (panchine, cestini, rastrelliere per bici, attrezzature ludiche) e è possibile sponsorizzare una o più iniziative.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere inviate al Protocollo del Comune di Como tramite PEC all’indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it utilizzando lo schema di domanda di partecipazione. Sul sito del Comune sono a disposizione tutte le informazioni.

La rotatoria all’uscita dell’autostrada in zona Lazzago

Parlando di rotatorie al centro dell’attenzione in questi giorni è tornata quella della rotonda all’uscita dell’autostrada in zona Lazzago sulla quale campeggia un grande alambicco con la scritta “Benvenuti a Como” (ne parlavamo qui). Un’installazione poco rappresentativa del territorio se pensiamo agli enormi flussi turistici degli ultimi anni. “Bisogna verificare le scadenze delle aree già in gestione ma un domani anche quella potrebbe cambiare volto” ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese confermando che, più in generale, ci sarebbero numerosi privati che sarebbero pronti a prendersi cura di una parte della città. “Con questo avviso di selezione esploriamo il reale interesse e raccogliamo le eventuali proposte. Poi però sono gli stessi cittadini a dover mostrare rispetto – chiude il primo cittadino – nei giorni scorsi abbiamo sistemato le aiuole della passeggiata Lino Gelpi e in men che non si dica qualcuno ha portato via tre piantine appena posizionate”.