Un’estate da record per il lago di Como, turisti arrivati da ogni parte del mondo per ammirare le bellezze del posto. Dal capoluogo lariano fino ai paesi del lago, le strutture ricettive hanno registrato ancora una volta il tutto esaurito. Una richiesta che è in costante crescita.

Il Lario iconico per il turismo internazionale. Eppure all’ingresso per arrivare in città il simbolo non rappresenta il lago di Como.

Un grande alambicco. Una maxi installazione che occupa la rotonda all’uscita dell’autostrada. E’ questa l’immagine che i turisti si trovano davanti per entrare in città, con sotto la scritta “benvenuti a Como”. Una struttura che il più delle volte lascia interdetti, proprio perché si fa fatica a comprendere il legame dell’immagine con la città.

Ma non è arrivato il momento di ripensare all’installazione con qualcosa di più iconico, più rappresentativo di una città che attrae turisti da tutto il mondo?

Nel corso degli anni non sono mancate proposte e suggerimenti per cambiare volto all’alambicco. Eppure la maxi installazione è ancora lì, sotto gli occhi di comaschi e turisti.