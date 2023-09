Mentre da settembre è scattato un ulteriore aumento delle tariffe degli autobus sul territorio comasco, l’azienda di trasporti si trova nella bufera a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico. Una data che rischia di peggiorare una situazione già in equilibrio precario, segnata da una grave carenza di personale, secondo quanto segnalato dai sindacati. Nelle scorse ore la Filt Cgil ha infatti diffuso una nota durissima che riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti di Asf. “Assieme alle altre sigle confederali locali dei trasporti, – scrivono – abbiamo dichiarato aperte le procedure di raffreddamento in Asf Autolinee. A fronte di una crisi strutturale del settore, segnata dalla mancanza di autisti, l’azienda ha deciso di portare a saturazione gli orari di lavoro, presentando un quadro dei turni per il periodo scolastico che incide pesantemente sui dipendenti. Da tempo mettiamo in evidenza una situazione sempre più grave – continuano i sindacati – e l’iniziale disponibilità dell’azienda si è poi tradotta nella totale chiusura a discutere di proposte alternative a quelle da lei stessa presentate”.

Alla flotta di Asf mancherebbero, secondo quanto dichiarato dal segretario della Filt Cgil di Como Roberto Ferrara, dai 50 ai 70 autisti. “L’azienda, – dice Ferrara – non sembra intenzionata a intervenire con azioni incisive finalizzate a fidelizzare i propri dipendenti e ad avvicinare nuovi autisti giovani. Di fronte a una crisi di questa portata, Asf decide di presentare un quadro turni con nastri da 14 ore. Chiediamo un confronto perché riteniamo che lavoro di qualità significhi trasporto pubblico di qualità”.

Giovedì mattina è previsto un tavolo di conciliazione in Confindustria, come confermato dall’azienda, i cui vertici al momento non commentano la situazione.

Intanto, come detto, dal 1° settembre sono scattati gli adeguamenti delle tariffe. Il biglietto ordinario urbano a Como, ad esempio, è passato da 1.40 euro a 1.50. Non mancano però le agevolazioni per gli under 26, che pagheranno un importo pari a 8 mesi di abbonamento annuale invece dei 12 previsti.