Nella giornata di ieri la questura di Como, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ha eseguito il provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Como per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti di una cittadina romena di 22 anni. La giovane già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio commessi in diverse città del centro-nord Italia.

La ragazza rintracciata dagli agenti della squadra volante dopo una segnalazione arrivata sul sistema “Alloggiati-Web”, il portale della Polizia dedicato alla registrazione degli ospiti nelle strutture ricettive. I successivi accertamenti hanno svelato che, tra il 2022 e il 2023, a suo carico risultavano venticinque denunce per furto aggravato (la quasi totalità dei quali avvenuti all’interno di supermercati), altre quattro per ricettazione e una per rapina.

Dopo i controlli effettuati dagli agenti dell’ufficio Immigrazione, la 22enne è stata accompagnata al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, dove rimarrà per il tempo strettamente necessario al suo rimpatrio. Sempre ieri i poliziotti della questura di Como hanno accompagnato in Marocco un cittadino marocchino di 34 anni detenuto al carcere del Bassone per reati contro il patrimonio.