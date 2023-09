Non esibisce il biglietto all’autista del bus che gli chiede di scendere ma per tutta risposta si rifiuta e ne nasce una discussione. Il mezzo pubblico rimane fermo. L’episodio ieri pomeriggio alle 16.30 a Como alla fermata vicino al Teatro Sociale di piazza Verdi. E’ intervenuta la polizia che ha rintracciato un 29enne originario del Mali e lo ha portato in questura per gli accertamenti. E’ risultato già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio.



Sempre ieri poi le volanti della questura sono intervenute in centro città altre due volte, tra le 11 e le 12, in via Bernardino Luini nei presso di una profumeria. Nel primo caso un uomo, dipendente di una struttura ricettiva, aveva chiesto aiuto perché aveva inseguito un ragazzo che aveva rubato un monopattino aziendale del valore di 500 euro. Ritracciato vicino ad un supermercato si tratta di un 28enne senza fissa dimora, irregolare, denunciato ed espulso. Il monopattino restituito. Ma sempre dalla profumeria era arrivata poco prima la richiesta di intervento da parte di una commessa per una donna notata mentre nascondeva una serie di prodotti in una busta di plastica. La donna 75enne è stata fermata all’uscita, ha tentato di spiegare che si trattava di articoli della figlia. E’ stata denunciata per tentato furto aggravato.