Cede parte del tetto di un’abitazione, intervento ieri in tarda serata, alle 22.00 circa, a Cassina Rizzardi in via Volta all’interno del Residence “Golf Club Monticello” per in un’abitazione quadrifamiliare.

Non si segnalano feriti.

Ancora da chiarire le cause, ma le unità abitative non risultavano agibili.

In via Volta sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dalle sedi di Appiano Gentile e Como.