Primo pomeriggio con rallentamenti per il traffico a Como. In entrata da Lipomo, sulla Statale 342, un camion in uscita città si è gustato percorrendo la salita ed è rimasto fermo nella carreggiata. Sul posto la polizia locale di Como, che ha gestito con due agenti il senso unico alternato, con disagi per chi si trovava sul percorso in entrambe le direzioni.

Stessa situazione nella zona più vicina al centro, in via Solone Ambrosoli per consentire con il carro attrezzo le operazioni di recupero di un furgone. Con la corsia destra bloccata, gli automobilisti sono stati costretti ad incolonnarsi sulla sinistra.