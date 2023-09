Auto ribaltata questa mattina poco dopo le 8 tra via Cappelletti e via Kennedy a Mariano Comense. Un uomo di 39 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo, media gravità, all’ospedale Sant’Anna di san Fermo della Battaglia. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare la vettura e mettere in sicurezza la zona. Sembra che l’automobilista abbia fatto tutto da solo. Non risultano coinvolti altri mezzi. Dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cantù.