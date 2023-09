Il Sant’Anna cerca infermieri per fronteggiare una carenza di personale ormai costante e sempre più ampia. L’Asst Lariana ha indetto un concorso per assumere 130 professionisti per le strutture dell’azienda socio sanitaria territoriale.

L’avviso del concorso è stato pubblicato sul portale dell’Asst Lariana e le domande possono essere presentate fino al 12 ottobre prossimo seguendo la procedura online. E’ prevista l’assunzione a tempo indeterminato.

Possono partecipare i cittadini italiani o di uno dei Paesi dell’Unione Europea in possesso della laurea in infermieristica o del diploma universitario di infermiere. Sono ammessi, come previsto dal bando, anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di altri Stati purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno. Ammessi infine anche i rifugiati o le persone in possesso dello status di protezione sussidiaria. I cittadini di uno Stato straniero che partecipano al concorso devono avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito che verrà accertato durante le prove del concorso.

L’Asst Lariana è alle prese da tempo con una carenza ormai cronica di personale. Una situazione resa più critica dall’attrazione della fuga sempre più massiccia di operatori sanitari in Svizzera. La mancanza di personale riguarda ormai la quasi totalità delle figure sanitarie a tutti i livelli. Gli infermieri sono tra le figure più ricercate, come dimostrano i ripetuti bandi dell’Asst Lariana per assumere professionisti.

Le prove scritta e pratica si svolgeranno il 24 ottobre all’ospedale Sant’Anna, mentre le prove orali sono in programma dal 13 novembre. Resta l’attesa per capire quanti saranno gli aspiranti infermieri che risponderanno al bando.