Mercatino di Natale, il Comune di Como pubblica l’avviso per i chi vuole partecipare quest’anno, con opzione per il 2024. Tra i requisiti per gli interessati ancora una volta l’amministrazione pone l’essere in regola con le tasse municipali. In poche parole non devono essere presenti debiti per quanto riguarda l’occupazione di spazi e aree pubbliche. “Qualora ciò avvenisse – si legge nel testo – l’assegnatario verrebbe dichiarato decaduto e l’organizzazione dovrebbe corrispondere 500 euro a Palazzo Cernezzi per ogni moroso”. La domanda di concessione dovrà arrivare entro il 2 ottobre.

Il mercatino – che inizialmente non era previsto – è stato poi reintrodotto ma spostato come location rispetto al solito. In tutto sono previste 28 casette in legno. Massimo 25 in piazza Perretta (liberata dalle auto dei residenti nelle scorse settimane) con prodotti preferibilmente artigianali e tipici del territorio. Non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. Altre tre casette saranno posizionate in piazza Grimoldi che ospiteranno a rotazione associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva del capoluogo che ne facciano richiesta e secondo un calendario.

Tra le altre condizioni l’organizzatore dovrà garantire il servizio di sicurezza del mercatino predisponendo un piano specifico e dovrà rendicontare minuziosamente il ricavato al Comune entro la fine di marzo.

La manifestazione natalizia in città è prevista dal 26 novembre al 7 gennaio. L’allestimento potrà iniziare il 13 novembre e il disallestimento dovrà terminare entro il 17 gennaio. Nell’avviso si precisa anche che si dovrà tenere conto delle eventuali prescrizioni che le autorità di pubblica sicurezza potranno disporre in occasione delle partite del campionato del Como.