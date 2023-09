La benzina in Lombardia sfonda il tetto dei 2€ al litro. Dopo settimane di continui rialzi, la fatidica soglia è stata superata anche in modalità self e questa mattina nei distributori, che dallo scorso agosto devono esporre l’indicazione del prezzo medio regionale, i prezzi riportati erano di 2.001€ al litro per la senza piombo e di 1.944€ al litro per il diesel.

A Como città qualche distributore che non ha ancora adeguato i prezzi c’è, ma le differenze con le cifre indicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono irrisorie.

“Una corsa inarrestabile contro la quale il Governo non può mettere un pannicello caldo, un bonus riservato solo ai meno abbienti. Gli automobilisti non sono polli da spennare!” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. E prosegue: “Dalla rilevazione del 10 luglio 2023, un litro di benzina self è rincarato di oltre 15 cent, pari a 7 euro e 62 centesimi per un pieno di 50 litri, mentre per il gasolio il rialzo è di oltre 24 cent al litro, pari a 12 euro e 1 cent a rifornimento”.

Fare il pieno, dunque, è sempre più oneroso. Si studiano così diverse soluzioni per risparmiare: dalle app che confrontano i prezzi dei vari distributori a rifornimenti minimi nella speranza di un ribasso e di tempi migliori per riempire il serbatoio.