Strisce cancellate. Auto sul marciapiede, posteggiate davanti ai passi carrabili e ancora veicoli in sosta vicino a incroci, rendendo difficoltoso il transito. Una situazione a dir poco caotica in via don Guanella, causata dall’assenza e dalla cancellazione delle strisce. Una situazione che il comune di Como aveva promesso di risolvere entro settembre e che invece non ha ancora risolto: ha sistemato via Fiume mentre in via don Guanella la situazione resta caotica. Nella via, tra le ultime zone con i posteggi bianchi e dunque gratuiti, il deterioramento e la scarsa manutenzione hanno portato alla cancellazione di buona parte delle strisce. Per questo motivo la sosta delle auto risulta disordinata.

Prima della pausa estiva l’amministrazione comunale aveva annunciato un intervento a settembre per sistemare le strisce nella zona e quindi risolvere una volta per tutti i disagi dei residenti della zona.

“I lavori sono stati eseguiti in via prioritaria in via Fiume a causa della vicinanza della scuola e quindi per motivi di sicurezza – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Como Enrico Colombo – Per quanto riguarda via don Guanella è nell’elenco degli interventi che devono essere eseguiti”. Al momento dunque una data certa per sistemare le strisce nella via non è stata però ancora indicata.

Eppure sono numerose le segnalazioni arrivate in redazione dai residenti della zona per segnalare i continui disagi provocati dall’assenza di strisce e quindi dalla sosta disordinata. Auto che occupano parte del marciapiede rendendo difficoltoso il passaggio dei pedoni e ancora – come detto – il più delle volte che bloccano l’ingresso e l’uscita dalle abitazioni.