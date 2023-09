È Villa Passalacqua il miglior hotel del mondo secondo la classifica 50 Best. Il Luxury Boutique Hotel Passalacqua sorge sulle rive del lago di Como, in località Moltrasio, è stato realizzato in una villa del XVIII secolo con giardini terrazzati che scendono fino all’acqua, dispone di 24 camere ed è stato inaugurato nel 2022.

Nella classifica di 50 migliori hotel del mondo, l’Hotel Passalacqua ha battuto la concorrenza delle altre strutture ricettive selezionate distribuite in 35 città e sei continenti. Il secondo posto in classifica è andato al Rosewood di Hong Kong, il terzo al Four Season Bangkok at Chao Phraya River.

L’hotel comasco non è l’unica struttura italiana in classifica: tra i migliori 10 hotel del mondo si trova infatti, alla posizione numero 9, il Four Seasons di Firenze. Quattordicesimo posto, poi, per Aman a Venezia, ventesimo per Le Sirenuse di Positano, ventunesimo per il Borgo Egnazia in Puglia.