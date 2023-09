Lite per il cane in piazza Duomo a Como, ferito a una mano un turista americano di 31 anni. Denunciato per lesioni un comasco di 29 anni, senza fissa dimora, proprietario dell’animale. Ieri pomeriggio, il turista stava passeggiando in centro città con la famiglia. Arrivato in piazza Duomo, ha notato un cane libero di muoversi senza guinzaglio, che abbaiava e avrebbe avuto un comportamento minaccioso.

Il 31enne si è avvicinato al proprietario, chiedendogli di controllare l’animale. L’uomo ha reagito in modo aggressivo, cercando di colpire il turista con una bottiglia, che è caduta a terra e si è rotta. Il 29enne avrebbe dunque preso un coccio di vetro, scagliandolo contro il 31enne e ferendolo a una mano. In piazza Duomo sono arrivati glia genti delle volanti della questura di Como e l’ambulanza.

Il 31enne è stato portato al Sant’Anna per la ferita alla mano. Il 29enne, al termine degli accertamenti in questura è stato denunciato a piede libero per lesioni.