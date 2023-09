Traffico sull’autostrada A9. Ancora traffico e code sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. La causa è sempre la stessa: il cantiere nella galleria di San Fermo – ripartito lunedì scorso – con il conseguente restringimento della carreggiata che sta creando disagi fin dalle prime ore del mattino.

Anche nella giornata di oggi il sito di Autostrade per l’Italia riporta coda in direzione della Svizzera di 2 km tra Como Grandate e Como Monte Olimpino per lavori. Traffico e disagi quotidiani con gli interventi in galleria che ormai da tre anni ormai condizionano la viabilità comasca. Colonna di auto in autostrada per il restringimento della carreggiata e nelle strade di accesso alla città.

Ai lavori in galleria si aggiungono anche delle chiusure notturne a partire dalle 22 di venerdì 22 alle 5 di sabato 23 settembre quando sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero e il tratto compreso tra lago di Como e l’allacciamento con la A59 tangenziale di Como, verso Lainate. Inoltre – informa ancora Autostrade – lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Oramai è noto il cantiere nella galleria San fermo continuerà fino all’inizio di dicembre, poi si fermerà per tutto il periodo invernale. Per poi riprendere per la fase finale. Tempi certi di conclusione al momento non sono stati comunicati.