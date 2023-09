Como, sabato 23 settembre il Tempio Voltiano si trasforma in un palcoscenico di indagini e sospetti con “Cluedo – Space Odissey”, evento in cui i giovani partecipanti vengono catapultati indietro nel tempo, ai giorni di Alessandro Volta, per risolvere un mistero.

Indossando i panni di detective in piena regola e immersi in un’atmosfera storica e intrigante, le ragazze e i ragazzi sono invitati a mettersi alla prova e a svolgere indagini in pena regola per risolvere il caso di una morte sospetta all’interno del Tempio Voltiano.

L’evento si svolgerà sabato 23 settembre dalle 14:30 alle 15:30.

