Sostenere i genitori e le famiglie durante il percorso di nascita, attraverso una rete in grado di offrire sostegno dal concepimento, al parto e fino ai mesi successivi. E’ l’obiettivo dell’iniziativa “Nascere in centro. Ascoltare, condividere, sostenere”, organizzata dal Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Valduce e dai consultori Icarus e La Famiglia di Como.

La data da segnare in calendario è sabato 30 settembre dalle 10 alle 18 nella Casa Giovannina Franchi, in via Vitani 13 a Como. Una giornata per conoscere i servizi di supporto nel percorso nascita proposti dall’Ospedale Valduce e dai consultori. Durante l’evento, ad ingresso libero, saranno infatti presenti ostetriche, psicologi, counselor, puericultrici, infermieri, medici e volontari che illustreranno tutti i servizi creati per far sentire meno soli i neo genitori durante questa delicata fase. Infine per tutta la durata l’evento saranno presenti momenti di intrattenimento dedicati a tutta la famiglia.