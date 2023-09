Il Rally Villa d’Este-Aci Como ha preso il via questa mattina sui 2.200 metri in salita da Barni verso Lasnigo, con la disputa dello shakedown. Si è trattato delle prove libere e cronometrate con gli equipaggi impegnati con le vetture in assetto da gara per testare messa a punto dell’auto e la sintonia tra pilota e navigatore.

Il miglior tempo è stato fatto segnare dal biellese Corrado Pinzano (1’41”7) con Mauro Turati al volante della Volkswagen Polo Gti del team PS Racing. Altri tempi di rilievo sono stati fatti segnare da Stefano Albertini 1’42”5, Luca Rossetti (Hyundai i20 R5, 1’43”1), quindi Andrea Spataro (1’43”6). Bene anche il ciociaro Giuseppe Testa (1’44”5) e il varesino Giò Dipalma (1’45”2). Il comasco Corrado Fontana – nove vittorie assolute nella competizione di casa – non ha osato più di tanto, rispetto ai rivali più accreditati: con la Hyundai i20 Wrc sull’umido e sul bagnato ha fermato i cronometri su 1’45”8.

La partenza dell’evento è in programma alle 18.30 da piazza Cavour a Como. Espansione Tv sarà in diretta dalle 18. Seguiranno le prove speciali in Val Cavargna (con pioggia e nebbia che incombono sul percorso). Domani – sempre in diretta su Etv – la gara si decide nel Triangolo Lariano.

La chiusura strade

Gli automobilisti e i residenti nelle zone toccate dalla manifestazione dovranno tenere conto degli orari di chiusura delle strade. In città, su questo fronte, l’impatto sarà minimo. Va inoltre ricordato che i trasferimenti saranno effettuati su percorsi regolarmente aperti al traffico.

Il tracciato dello shakedown, il test delle vetture in assetto da corsa, a Barni sarà chiuso venerdì 22 settembre dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 12 alle 15.20.

Lo stesso giorno, i tratti in Val Cavargna saranno bloccati dalle 18.35 alle 22.05 (percorso fra Carlazzo e Grandola) e dalle 19.10 alle 22.40 (comuni di Corrido, Val Rezzo, Cavargna, San Nazzaro, San Bartolomeo, Cusino e Carlazzo).

Si passa poi al sabato. La strada della prova “Sormano” (territorio di Asso, Sormano, Zelbio e Nesso) non sarà accessibile dalle 9.18 alle 12.48 e dalle 14.44 alle 17.44.

Per quanto riguarda la “Bellagio”, chiusura dalle 10.20 alle 13.50, e dalle 15.45 alle 18.50.

Gli orari dell’evento

Venerdì 22 settembre.

Shakedown a Barni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 12 alle 15.

Partenza da piazza Cavour a Como alle 18.31

Prova speciale 1 “Grandola alle 20.05

Prova speciale 2 “Val Cavargna” alle 20.37

Riordino a Lariofiere alle 22.37

Sabato 23 settembre

Prova speciale 3 “Sormano” alle 10.48

Prova speciale 4 “Bellagio” alle 11.52

Riordino a Lariofiere alle 12.42

Prova speciale 4 “Sormano” alle 15.44

Prova speciale 6 “Bellagio” alle 16.48

Arrivo e cerimonia di premiazione in piazza Cavour alle 18

La gara su Espansione Tv

Etv, come da tradizione, sarà di nuovo al fianco degli organizzatori dell’Automobile Club Como e dei piloti. Le telecamere di Espansione TV (14 del digitale terrestre) documenteranno in diretta l’intero evento, dalla partenza all’arrivo, con i passaggi sulle prove speciali.

La prima diretta si aprirà alle 18 di venerdì 22 settembre: Etv seguirà la cerimonia e le fasi di partenza, con le auto che dalle 18.31 scenderanno dal palco di piazza Cavour. Gli equipaggi andranno poi a disputare le prime due prove speciali, Grandola e Val Cavargna.

Sabato 23 settembre le telecamere di Etv si riaccenderanno sul rally alle 10.30, per seguire il primo passaggio sulle due prove di Bellagio e Sormano.

Una nuova finestra in diretta si aprirà poi alle 15.30, per accompagnare gli appassionati nella seconda e ultima sfida, sulle due prove di Bellagio e Sormano. Dalle 18, spazio all’arrivo dei vincitori e dei partecipanti sul palco di piazza Cavour.