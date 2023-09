Da oggi a Como in prefettura, nel giorno dell’apertura della camera ardente in Senato, si apre anche un registro delle condoglianze per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto venerdì sera all’età di 98 anni.

Fino al giorno del funerale di Stato, previsto per martedì 26 settembre nell’aula della Camera dei Deputati, in via Volta 50 sarà possibile lasciare un messaggio di cordoglio dalle 9 alle 18.

Giorgio Napolitano, è morto venerdì sera a Roma. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nei giorni scorsi. In queste ore il cordoglio è unanime. Si susseguono i ricordi di chi ha conosciuto il due volte presidente della Repubblica. E’ stato, infatti, il primo capo dello Stato ad essere rieletto, nel 2013, per un secondo mandato, una scelta eccezionale chiesta da più partiti. I funerali, come detto, si svolgeranno martedì a Montecitorio con una cerimonia laica.

