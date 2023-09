Dopo giorni di pioggia il sole accompagna la domenica del gran corteo storico del Palio del Baradello, 43esima edizione. La manifestazione prevede inevitabilmente una serie di provvedimenti viabilistici in città come spiega la polizia locale.

Di seguito l’elenco delle via interessate:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

➡dalle 9 alle 20

in VIA ALDO MORO parcheggio “Ippocastano”

➡ dalle 12 alle 17

VIA XX SETTEMBRE da piazzale Gerbetto a via Mentana,

VIA MILANO nel tratto tra via XX Settembre e piazza Vittoria,

PIAZZA VITTORIA.

LARGO SPALLINO,

VIA BATTISTI.

VIA CARDUCCI,

VIA GIOVIO,

P.ZZA MEDAGLIE D’ORO,

VIA VITTORIO EMANUELE II,

PIAZZA CAVOUR

DIVIETO DI TRANSITO dall’inizio sfilata (13.30 circa) e sino al passaggio dell’agente di polizia locale in chiusura della sfilata, lungo il seguente percorso:

VIA MORO,

PIAZZALE GERBETTO,

VIA XX SETTEMBRE,

VIA MILANO,

P.ZZA VITTORIA,

LARGO SPALLINO/VIA BATTISTI,

VIA CARDUCCI,

VIA GIOVIO,

P.ZZA MEDAGLIE D’ORO,

VIA VITT. EMANUELE II,

P.ZZA DUOMO,

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 13.30 e sino al termine della sfilata in VIA ALDO MORO.

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE solo per il tempo strettamente necessario all’arrivo della sfilata in piazza Cavour nelle seguenti vie/piazze:

VIA RODARI, P.ZZA ROMA, VIA GRIMOLDI, VIA GIOVINI, PIAZZA CAVOUR

