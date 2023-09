Incidente mortale sul lavoro in Svizzera. Un’autista 26enne ha perso la vita in via Torraccia a Novazzano nell’area del piazzale di una ditta privata. Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale, la donna, cittadina elvetica domiciliata nel Canton Berna, dopo essere scesa dal suo camion si è spostata verso la parte posteriore del mezzo per procedere con le operazioni di scarico. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il veicolo ha cominciato a retrocedere, schiacciando la 26enne contro la rampa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto che non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.