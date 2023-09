Bloccata nel traffico pomeridiano dell’autostrada A9, una donna incinta in pieno travaglio, è stata scortata dalla guardia di finanza per bypassare il traffico e raggiungere l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in tempi rapidi. I fatti risalgono al weekend appena trascorso.



In base a quanto ricostruito alla signora in dolce attesa, residente a Lomazzo, si sono rotte le acque dopo aver avvertito delle forti contrazioni. Era dunque partita in auto dalla Svizzera – dove temporaneamente soggiornava – alla volta del presidio di via Ravona con alcuni familiari. E’ però rimasta bloccata nell’ormai consueto traffico di rientro dalla Svizzera sulla A9. Il parente alla guida trovandosi bloccato in coda, ha accostato ed è sceso dalla vettura per chiedere aiuto. Fortunatamente nel traffico a poca distanza c’era una pattuglia di finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco che, appresa l’urgenza, si è messa a disposizione scortando la famiglia sull’autostrada. Una volta arrivati la donna, sostenuta dal marito, è entrata in sala parto ha dato alla luce la loro prima figlia. Gli stessi militari, emozionati, hanno poi fatto visita alla piccola e ai neogenitori portando un omaggio floreale.